"Финам" рекомендует покупать акции Danaher с целью $363,6

"Финам" рекомендует покупать акции Danaher Corp. с целевой ценой $363,51 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27,2% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Стремительное развитие биотехнологий и возросшая потребность биофармацевтического сектора в материалах и оборудовании для исследований и испытаний обусловили динамичный рост финансовых показателей Danaher, и это позволило акциям компании подорожать на 240% за последние 5 лет. Эта растущая компания по-прежнему сохраняет внушительные перспективы масштабирования бизнеса в силу беспрецедентного спроса на вакцины и, соответственно, на оборудование и расходные материалы для их разработки и производства. Мы рекомендуем "покупать" акции Danaher с целевой ценой на 12 мес. $ 363,6 и потенциалом роста в размере 27,2%", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Danaher Corp. - одна из крупнейших американских компаний на рынке специализированного медицинского оборудования и расходных материалов. Компания учреждена в 1969 году и базируется в Вашингтоне.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.