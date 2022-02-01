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01 февраля 2022 года 15:40

Рубль днем растет к доллару и евро в ожидании новостей на тему урегулирования украинского кризиса

Москва. 1 февраля. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем; рубль растет к бивалютной корзине в ожидании новостей относительно урегулирования украинского кризиса после того, как СМИ сообщили, что РФ представила письменный ответ на соответствующие предложение США.

Курс доллара США составил 76,55 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 77 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,27 руб./EUR1, подешевев на 73 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 75,2 копейки - до 80,92 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 февраля на 34 копейки, до 77,1302 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,37 копейки, до 86,7869 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на дневных торгах на фоне укрепления надежд инвесторов в скором урегулировании кризиса вокруг Украины. Washington Post сообщила со ссылкой на американского чиновника, что РФ представила письменный ответ на предложение США, направленное на деэскалацию украинского кризиса, и рынки ждут более подробных комментариев от российских властей.

"Было бы непродуктивно вести переговоры публично, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ", - сказал чиновник, отказавшись вдаваться в подробности содержания российского ответа.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном проинформирует его о ходе переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США.

"Конечно, мне было бы очень важно обменяться с тобой мнениями о ситуации сейчас в сфере безопасности. Известно, что мы отправили США свои предложения о заключении соответствующих письменных обязательств на этот счет, и я с удовольствием проинформирую тебя о том, как развивается этот процесс", - сказал Путин на переговорах с Орбаном во вторник.

Кроме того, во вторник состоится телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, очной встречи пока не планируется, заявили в МИД РФ. Главной темой телефонного разговора станет российская реакция на ответ США на предложения РФ по гарантиям безопасности. "Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ", - отметили в МИД РФ.

В понедельник в Совете безопасности ООН состоялось заседание по ситуации вокруг Украины. Инициатором проведения заседания Совбеза выступили США. Россия и Китай изначально выступали против. В итоге заседание вылилось в противоречащие друг другу выступления и завершилось без приятия каких-либо решений.

Президент США Джо Байден повторил, что Вашингтон рассчитывает на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины, указав в то же время на готовность к любому развитию событий. По его словам, которые приводит CNN, США продолжат делать упор на дипломатии для деэскалации на границах Украины, в то же время добавив: "Что бы ни произошло, мы готовы".

В центре внимания глобальных рынков на этой неделе - заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, итоги которых будут подведены в четверг. Эксперты полагают, что Европейский ЦБ поднимет ключевую ставку в конце этого года дважды на 10 базисных пунктов, пишет Trading Economics.

Тем временем Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания на прошлой неделе ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и сообщила о планах свернуть программу выкупа активов в марте.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший по итогам заседания, заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) намереваются повысить ставку уже в марте. Он также дал понять, что ФРС, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делала это в прошлом.

Нефтяные котировки слабо снижаются в ходе торгов во вторник, однако удерживаются вблизи достигнутых на прошлой неделе семилетних максимумов.

По итогам января цены на нефть продемонстрировали самый существенный месячный подъем за последний год, поддержку котировкам оказали дефицит поставок и геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, пишет Trading Economics.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,31% - до $88,98 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,29% - до $87,89 за баррель.

Теперь все внимание трейдеров переключилось на очередную встречу представителей ОПЕК+. В целом рынок ожидает, что 2 февраля будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию производства на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц.

"Давление на "россиянина" ослабло благодаря надеждам на спад геополитической напряженности. С этого фронта значимых заголовков сейчас не поступает, и это уже воспринимается участниками рынка как хорошая новость. Повторение угроз страшных санкций со стороны Вашингтона уже не воспринимается так эмоционально и в основном игнорируется участниками рынка. Кроме того, со вчерашнего дня доллар отступает на международной арене, что служит подспорьем для рубля, как и дорогая нефть, которая находится на многолетних максимумах несмотря на перекупленность. Однако это не означает, что сейчас наблюдается зарождение тенденции укрепления рубля, которому не даст расти геополитика. Напряженность и неопределенность на этом фронте будет сохраняться еще долго, и новые обострения будут ударять по привлекательности рубля и российских активов в целом, хотя Россия уже неоднократно давала понять, что вовсе не планирует "вторгаться" в Украину", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В центре внимания сегодня будут новости с телефонных переговоров главы МИД РФ и госсекретаря США. В отсутствии негативных сигналов с переговоров курс пары "доллар-рубль" сегодня может опуститься ниже 77 руб./$1, но говорить о его закреплении на этих уровнях пока сложно - геополитическая ситуация еще может преподнести сюрпризы российскому рынку", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 1 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,47 трлн рублей (при лимите 2,47 трлн рублей и спросе 2 трлн 660,7 млрд рублей) в среднем по ставке 8,44% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 января, банки разместили 1 трлн 20 млрд рублей (при лимите 1 трлн 20 млрд рублей и спросе 1 трлн 420,3 млрд рублей) также в среднем по ставке 8,44% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 8,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 8,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась также на 1 б.п. - до 9,09% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 9,91% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 1 б.п. - до 10,06% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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