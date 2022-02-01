"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Exxon Mobil на уровне $70,8

Аналитики "Финама" подтверждают прогнозную цену акций Exxon Mobil на уровне $70,8 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Крупнейший американский нефтегазовый мейджор Exxon Mobil представил отчётность за четвертый квартал. На наш взгляд, результаты Exxon Mobil выглядит нейтрально. Основные показатели оказались близки к ожиданиям рынка. Продолжает радовать сильная генерация свободного денежного потока и связанное с ней снижение чистого долга, но пока что о повышении выплат акционерам объявлено не было - речь идёт только о небольшом buyback, о котором уже говорилось осенью. Мы подтверждаем целевую цену акций Exxon Mobil на уровне $70,8; рекомендация - "держать", а "даунсайд" составляет 6,8%", - указывает эксперт Сергей Кауфман.

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