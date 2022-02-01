"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций HCA Healthcare

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций HCA Healthcare с прогнозной ценой $294,6 за штуку на ноябрь 2022 года, что предполагает потенциал роста 22,7% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США HCA Healthcare опубликовал финансовую отчетность за четвертый квартал. Мы констатируем, что HCA Healthcare с начала декабря столкнулась с ухудшением финансовых показателей из-за подъема заболеваемости "омикроном". Компания впервые с начала пандемии отчиталась за квартал слабее ожиданий и по выручке, и по прибыли. Несмотря на это, HCA Healthcare объявила о дополнительной программе выкупа акций на сумму до $8 млрд и повысила квартальные дивиденды. На данном этапе не впечатляющий отчет за четвертый квартал не дает нам оснований для отмены нашей рекомендации "покупать", и мы считаем целесообразным сохранить целевую цену $294,6 на ноябрь 2022 года ("апсайд" - 22,7%)", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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