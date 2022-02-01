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01 февраля 2022 года 16:05
Акции М.Видео остаются интересными для долгосрочных вложений - "КИТ Финанс Брокер"
Акции "М.Видео" по-прежнему представляют интерес для долгосрочных инвестиций с прогнозной ценой на уровне 550 рублей за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МВИДЕО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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