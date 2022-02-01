"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Полюса

Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг "Полюса" с прогнозной ценой на уровне 16296 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Совет директоров "Полюса" одобрил программу выкупа акций. На наш взгляд, объем buyback кажется достаточно скромным в сравнении с капитализацией free-float и уставным капиталом и не повлияет на позиции компании в индексе MSCI Russia. В то же время мы отмечаем долгосрочный позитив, связанный с наращиванием акционерной отдачи", - отмечает эксперт Сергей Жителев.

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