Инвесторам стоит обратить внимание на акции LVMH - "ВТБ Мои Инвестиции"

Квалифицированным инвесторам стоит обратить внимание на акции производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Аналитики инвестиционной платформы указывают на ряд факторов в пользу акций компании:

- Компания демонстрирует уверенный рост финансовых результатов. В представленном отчете за IV квартал 2021г органический рост выручки составил 27% по сравнению с прошлым годом, что превзошло консенсус-прогноз. Продажи в Европе впервые за последние 2 года превысили показатели за 2019г. В США рост продаж в IV квартале составил 30% по сравнению с 2019г, в Азии - 40%. При этом основная доля выручки в 40% по-прежнему приходится на продажи в Китае, и компания станет бенефициаром дальнейшего роста спроса на товары роскоши в данном регионе. Согласно оценкам аналитиков, к 2025г на Китай будет приходиться 40-45% глобального рынка товаров роскоши.

- LVMH обладает высокой ценообразовательной способностью в разрезе своих брендов, что позволит справиться с инфляционным давлением. При это руководство считает, что в среднесрочной перспективе уровни рентабельности будут стабильными.

- Менеджмент компании имеет амбициозные планы по сделкам M&A и придерживается долгосрочного стратегического подхода.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают, что дивидендная доходность составляет 1,46%, Потенциальная доходность на горизонте 12 мес. составляет 15% согласно консенсус-прогнозу.

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