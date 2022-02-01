"Финам" открыл торговую идею: покупать акции AZEK с целью $42,3

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции The AZEK Company Inc. с целью $42,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $29,1, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Аналитики из западных инвестдомов считают, что компания способна увеличить вдвое уровень чистой прибыли, в связи с чем годовые цели по ее бумагам составляют от $52 до $56. Мы смотрим на целевые показатели не так позитивно, но также считаем компанию крайне перспективной и рекомендуем покупать на среднесрочном инвестиционном горизонте с целью $42,3", - пишут эксперты.

"С технической точки зрения, после активного снижения бумага продемонстрировала разворотные сигналы и пробила ключевой уровень сопротивления. Открывать позицию рекомендуем при текущем уровне с целью $42,3. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $29,1 риск на портфель составит 1,19%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,36", - указывают аналитики "Финама".

The AZEK Company - американская компания, которая производит и продает строительные изделия для жилой и коммерческой недвижимости. The AZEK делает акцент на производстве экологически чистых материалов, не требующих особого ухода. Стратегия компании включает в себя ускорение экологичной переработки материалов.

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