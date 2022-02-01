"Атон" подтверждает рейтинг акций "Полюса" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Согласно пресс-релизу "Полюса", 31 января совет директоров компании одобрил программу выкупа на сумму до $200 млн (что не превысит 1,4% уставного капитала). Акции будут приобретаться в течение шести месяцев, начиная с 31 января или до достижения целевых лимитов, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше по решению компании. Ликвидность "Полюса" существенно улучшилась, и в настоящий момент средний дневной объем торгов за 3М составляет $45 млн, поэтому объем выкупа не представляется значительным. Выкуп должен снизить долю акций в свободном обращении с 21,9% до 20,9%, а выкупленные акции будут использоваться для корпоративных программ, включая мотивацию менеджмента. Мы считаем новость умеренно позитивной для котировок "Полюса". Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по "Полюсу", который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 5,8x против 4,8x у Polymetal", - пишут аналитики инвесткомпании.

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