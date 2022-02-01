Рост рынка акций РФ забуксовал вместе с нефтью, в ряде бумаг прошла коррекция и раллирует "Квадра"

Москва. 1 февраля. Рост рынка акций РФ утром во вторник забуксовал вместе с нефтью, в ряде бумаг прошла коррекция в рамках фиксации прибыли игроками; индекс Мосбиржи отошел от максимума утренней сессии, при этом раллируют акции "Квадры" на новостях о продаже крупного пакета бумаг компании структуре "Росатома".

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3563,3 пункта (+0,9%, утром максимум составил 3594,32 пункта), индекс РТС - 1456,7 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 10,7%.

Доллар США стоит 77,06 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+10,7%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,2% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,3% "префы").

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,1%).

Во вторник состоится телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, очной встречи пока не планируется, заявили в МИД РФ.

Киев создает ударные группировки и готовится к наступательным действиям в Донбассе, заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Он также заявил, что народная милиция ДНР фиксирует "увеличение интенсивности пролетов украинских беспилотников на всех участках линии боевого соприкосновения".

По оценке старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, во вторник рынок акций РФ растет уже шестые торги подряд, повышение укладывается в рамки технической коррекции после январского срыва вниз. Геополитический фактор по-прежнему важен для инвесторов, поскольку риски остаются, но сейчас участники торгов смотрят на него без явной негативной окраски. На ближайшее время запланирован ряд переговоров дипломатов, это позволяет надеяться на благополучный исход дела.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, утром рынок акций РФ поддерживала подросшая Азия. Резервный банк Австралии по итогам очередного заседания завершил программу количественного смягчения, но подчеркнул намерение сохранять процентные ставки на прежнем уровне в ближайшей перспективе. На многих других биржах региона наблюдались покупки. Китайские биржи всю неделю закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

В западных СМИ продолжается информационная война и поступают сообщения о подготовке санкций США и Великобритании против России, но пока что данный фактор вряд ли заслуживает внимания покупателей. Индексы МосБиржи и РТС подросли с утра, но не смогли удержать сопротивления в виде средних полос Боллинджера дневных графиков - 3575 и 1470 пунктов соответственно. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3450-3630 пунктов.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи сумел отыграть более 10% с минимумов прошлой недели и вернулся в зону 3500-3600 пунктов. Ослабление санкционных опасений в условиях заметного улучшения внешнего фона способствовало сохранению крепости рубля и спросу на ключевые "фишки".

Сопротивлением для индекса МосБиржи выступает зона 3550-3560 пунктов, преодоление которой технически откроет пространство для развития восстановления фондового рынка, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, с началом февраля начинается публикация индексов деловой активности в производственной сфере по различным странам. Ожидается, что в еврозоне производственный PMI за январь поднимется до 59 пунктов с 58 пунктов в декабре. Безработица в Германии могла остаться на уровне 5,2%. Вечером в США также выйдет PMI в промышленности, а затем индекс ISM в производственной сфере и данные по расходам на строительство.

Прошедший месяц для рынка акций РФ оказался худшим январем с 2008 года. Тем не менее, с середины прошлой недели индексы восстанавливают свои позиции в надежде на продолжение переговоров с представителями условного Запада. Пока Великобритания и США реализуют свои фантазии на тему очередных санкций против РФ, президенты России и Франции условились проработать вопрос на личной встрече. Также сложно игнорировать нефтяной фактор, так как цена Brent находится на многолетнем максимуме.

На нефтяном рынке важными факторами выступают чрезмерно агрессивная риторика Великобритании и США в адрес России, что напоминает о потенциальных проблемах с поставками, а также неспособность ОПЕК+ справиться с планом повышения производства. В среду, 2 февраля, участники соглашения ОПЕК+ вновь проведут совещание и наиболее вероятное решение - дальнейшее повышение добычи на 400 тыс. б/с с марта.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что силы фондовых "быков" заканчиваются.

Техническая картина по индексу МосБиржи на первый взгляд улучшилась: индикатор превысил 3500 пунктов и теперь имеет шансы продолжить восхождение. Однако видно, что желание покупать упало, о чем свидетельствуют сильно снизившиеся обороты торгов и локальные коррекции в отдельных бумагах. Спрос постепенно перетекает во "второй эшелон".

От динамики заокеанских индексов сейчас будет зависеть очень много, а особого желания расти дальше Америка не показывает, что вполне оправданно с учетом ожиданий скорого повышения ставки ФРС. В лучшем случае американский рынок уйдет в высоковолатильный боковик, а в худшем - возобновит снижение.

Кроме того, опять нагнетается санкционная истерия. Во вторник ждут итогов переговоров Лавров-Блинкен. Но вряд ли тут появится сильный позитив, а снижение рисков начала войны РФ с Украиной рынком уже отыграно.

Так что можно ожидать возобновления снижения российских акций в самое ближайшее время, в том числе за счет фиксации прибыли тех участников торгов, кто успел купить бумаги ближе к локальному дну. Его сила будет зависеть от общих настроений инвесторов в мире и политических новостей. Для "коротких" продаж можно попробовать использовать "Норникель", ВТБ, а также нефтянку в случае, если нефть начнет более серьезный откат от отметки $90 за баррель. Акции Сбербанка выглядят неплохо, но если бумаги не удержат уровень 262 руб., их падение может опередить рынок, считает Антонов.

Индексы акций в США накануне выросли на 1,2-3,4%, показав впечатляющий рост в последние часы волатильной сессии. Тем не менее январь завершился резким снижением. С начала месяца Dow Jones потерял 3,3%, S&P 500 упал на 5,3%, а Nasdaq - на 9%, январь стал худшим месяцем с марта 2020 года, пишет MarketWatch.

Федрезерв будет поднимать процентные ставки в этом году более агрессивно, чем ожидалось ранее, полагают аналитики Goldman Sachs. Теперь они прогнозируют пять повышений по 25 базисных пунктов каждое, в результате чего к концу года диапазон ставки будет составлять 1,25-1,5% годовых. Первый подъем ожидается в марте, последующие - в мае, июле, сентябре и декабре. Кроме того, ФРС может с июня начать сокращение объема активов на балансе, полагают в Goldman Sachs.

Теперь внимание инвесторов будет направлено на отчет о рынке труда в США за январь, который будет опубликован в пятницу, и на отчетность крупных компаний. На этой неделе отчитаются около 110 фирм, входящих в расчет индекса S&P 500.

В понедельник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,6%, японский Nikkei 225 - на 0,3%, биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,7-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Безработица в Японии в декабре опустилась до 2,7% по сравнению с 2,8% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Аналитики ожидали сохранения показателя на ноябрьском уровне, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в Австралии в декабре упали на 4,4% относительно предыдущего месяца, что стало самым значительным снижением с апреля 2020 года на фоне роста числа заболеваний новым штаммом "омикрон", сообщило статуправление страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2%, сообщает MarketWatch.

Цены на нефть утром во вторник удерживаются вблизи максимумов за 7 лет.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК во вторник составила $89,4 за баррель (+0,2% и +0,8% в понедельник), мартовский фьючерс на WTI стоит $88,3 за баррель (+0,2% и +1,5% накануне).

По итогам января цены на нефть продемонстрировали самый существенный подъем за год, поддержку котировкам оказали дефицит поставок и геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, пишет Trading Economics.

Трейдеры ждут заседания министров стран ОПЕК+ 2 февраля и решения продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с каждый месяц в марте.

Министры коалиции встречаются каждый месяц для того, чтобы адаптировать это решение к рыночной ситуации. Однако договоренности еще ни разу не были изменены - несмотря на то, что потребители нефти, в частности Китай, Индия, а также США (являются также и крупнейшим нефтепроизводителем), из-за сильного роста цен просили ОПЕК+ увеличить предложение еще больше.

Более того, ОПЕК+ недопоставляет на рынок нефти больше, чем планировалось, ввиду аварий и ремонтов в ряде стран, а также недостатка инвестиций в прошедшие годы. Так, в августе сделка была исполнена на 119%, в сентябре - на 115%, в октябре - на 116%, в ноябре - на 117%, то есть на рынок в эти месяцы соответственно было поставлено на 1 млн б/с, и трижды - на 700 тыс. б/с - меньше, чем планировалось.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Квадра" (+37,9% и +39,8% "префы"), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+11%), бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6% и +9,2% "префы"), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+3,4%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3,4%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,8%).

Группа "Онэксим" подписала соглашение о продаже АО "Русатом Инфраструктурные решения" (дивизион ГК "Росатом") 82,47% акций ПАО "Квадра", сообщили стороны. "Сделка закрывается в день подписания. Все необходимые согласования регуляторов получены", - говорится в сообщении "Онэксима". По словам источника "Интерфакса", знакомого с параметрами сделки, ее сумма составила около 26 млрд рублей. Это примерно совпадает с оценкой компании, проведенной PwC по заказу "Онэксима". Консультанты оценивали 100% акций "Квадры" в 32,8 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-8,6%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-6,1%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2%), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 49,97 млрд рублей (из них 20,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,87 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,09 млрд рублей на акции "Яндекса").