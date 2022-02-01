"Финам" рекомендует держать акции Procter&Gamble с прогнозной ценой $152,45

"Финам" рекомендует держать акции Procter & Gamble Co. с прогнозной ценой $152,45 за штуку на горизонте до конца текущего года, сообщается в аналитическом материале инестиционной компании.

"C операционной точки зрения Procter & Gamble наращивает объемы продаж, повышает стоимость товаров и фокусируется на контроле издержек, что позволило компании пересмотреть вверх ожидания по выручке за текущий финансовый год. Эмитент ожидает роста выручки и прибыли по сравнению с прошлым годом. В то же время, по нашей оценке, позитивные ожидания учтены в ценах, и рынок справедливо оценивает стоимость компании на текущий момент. Ралли акций в конце прошлого года исчерпало потенциал роста котировок бумаг", - указывает эксперт инвесткомпании Анна Буйлакова.

Procter & Gamble Co. - один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса с фокусом на бытовой химии и товарах для личной гигиены.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.