"Атон" подтверждает рейтинг "выше рынка" для бумаг Evraz, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Evraz представил операционные результаты за 4К21. Оценка производственных результатов в целом нейтральная, при этом прогноз на 1К22 неоднозначен: выпуск чугуна, как ожидается, покажет рост кв/кв вследствие эффекта низкой базы, в то время как производство рядового угля должно снизиться из-за перемонтажа лав на шахтах Распадская, Усковская и Алардинская, а также неблагоприятных инженерно-геологических условий на шахте Есаульская, - отмечают эксперты. - Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" для бумаг Evraz. Компания остается дешевой, торгуясь с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3,8x (против 4,3x у "Северстали" и 4,0x у "НЛМК"). Предполагаемая дивидендную доходность - на уровне 18%".

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