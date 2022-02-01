Идея дня: стоит обратить внимание на акции Accor, Trip.com и Delta - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции таких компаний гостиничного бизнеса и туризма, как Accor, Trip.com и Delta Air Lines, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"После завершения Олимпийских игр есть вероятность, что власти Китая изменят свой подход "нулевой терпимости" к COVID-19. Европа уже стремительно движется в этом направлении. Полное открытие экономик может привести к восстановлению цен на активы, которые больше других пострадали от пандемийных ограничений. Это гостиничный бизнес и туризм. Мы добавили крупнейшего в Европе гостиничного оператора Accor и крупнейшую в Китае компанию по онлайн-бронированию Trip.com Group Ltd. в Топ-10 глобальных акций в январе. Также сохраняем Delta в Топ-10 акций США на ожиданиях восстановления международных авиаперевозок. Идея нормализации жизни после пандемии стала нашей ключевой темой в подборках. Основной риск - появлении нового, более опасного штамма".

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