Рубль, вероятно, закрепится на уровне 77 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Рубль, вероятно, сможет закрепиться на уровне 77 руб./$1 на торгах во вторник, полагают аналитики Sber CIB.

Доходности ОФЗ в понедельник снизились на 2-7 б.п. на фоне осторожных покупок со стороны локальных участников рынка. По мнению экспертов инвестбанка, во вторник эта тенденция может сохраниться при условии укрепления рубля. Однако в целом, отмечают они, ситуация на рынке остаётся нестабильной.

Цена нефти марки Brent в течение торговой сессии во вторник, скорее всего, останется вблизи максимумов с начала текущего года, считают в Sber CIB - пока что нет новых позитивных импульсов ввиду неоднозначной макроэкономической и фундаментальной статистик.

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