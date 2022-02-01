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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76,8-78,5 руб./$1 во вторник - "Альфа-Капитал"
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01 февраля 2022 года 10:19

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76,8-78,5 руб./$1 во вторник - "Альфа-Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76,8-78,5 руб./$1 и на уровне 86-88 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в понедельник, 31 января, продолжил укрепление в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 77,31 руб. (-0,49 руб.), курс евро - 87,00 руб. (+0,29 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру вторника растет на 0,38% и составляет $89,6 за баррель. Рубль поддерживает стабилизация геополитического фактора и желание дипломатов с обеих сторон найти консенсус. На открытии торгов во вторник российский рубль продолжает укрепляться в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 76,8-78,5 руб. в паре с долларом и на уровне 86-88 руб. в паре с европейской валютой", - пишет старший трейдер Владислав Силаев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


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