Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность, макростатистика в России, еврозоне и США:

- UBS и ExxonMobil отчитаются за четвёртый квартал 2021 года;

- В России, Германии, еврозоне и США будут опубликованы индексы PMI в производственном секторе за январь;

- В США выйдет сводка Американского института нефти (API) по товарным запасам нефти и нефтепродуктов в стране за неделю.

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