Доходность 10-летних ОФЗ во вторник составит, скорее всего, 9,4-9,5% - ПСБ

Доходность 10-летних рублевых гособлигаций на торгах во вторник составит, скорее всего, 9,4-9,5% годовых, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром вторника сохраняется спрос на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов. Рубль продолжает укрепление вместе с большинством валют развивающихся стран. Однако мы считаем, что перспективы повышения ключевой ставки ЦБР и возобновление аукционов Минфина по размещению нового госдолга будут сдерживать дальнейшее снижение доходности рублевых облигаций. Ждем, что 10-летние ОФЗ будут торговаться во вторник в диапазоне 9,4-9,5% годовых", - указывает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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