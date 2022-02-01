"Финам" рекомендует покупать акции SAP c прогнозной ценой 141,50 евро за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Котировки акций SAP негативно отреагировали на публикацию годового отчета, просев до минимума с марта 2021 года, несмотря на то что компания достигла прогнозных результатов по показателям общей и облачной выручки. В 2022 году эмитент прогнозирует облачную выручку в диапазоне 11,55-11,85 млрд евро, а к 2025 году ставит себе целью увеличить ее до 22 млрд евро. Доля облачного сегмента в общей выручке может вырасти с текущих 34% до 61% к 2025 году. Считаем, что SAP хорошо позиционирована в отрасли облачных решений для бизнеса. Текущие уровни могут быть интересными для открытия позиции", - указывает аналитик Ксения Лапшина.

SAP - немецкая компания, один из ведущих мировых разработчиков программных решений для управления бизнес-процессами для малых и средних предприятий. Компания предлагает более 100 различных решений, которые охватывают все бизнес-функции, и имеет самый обширный портфель облачных решений на рынке.

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