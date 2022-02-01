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01 февраля 2022 года 09:35
Вероятна консолидация рубля в диапазоне 77-77,5 руб./$1 во вторник - ПСБ
Вероятна консолидация курса рубля к доллару в диапазоне 77-77,5 руб./$1 на торгах во вторник, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Утром вторника формируется фон для перехода рубля к консолидации: цена нефти марки Brent пытается вернуться выше $90 за баррель, валюты развивающихся стран демонстрируют разнонаправленную динамику, а фьючерсы на основные американские индексы находятся под небольшим давлением после их бурного роста в понедельник. Мы считаем, что пара доллар/рубль может продемонстрировать во вторник боковое движение в диапазоне 77-77,5 руб./$1 ввиду ослабления "аппетита к риску" у инвесторов перед выходом отчетов крупнейших технологических компаний", - отмечает эксперт в комментарии ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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