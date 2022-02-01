Вероятна консолидация рубля в диапазоне 77-77,5 руб./$1 во вторник - ПСБ

Вероятна консолидация курса рубля к доллару в диапазоне 77-77,5 руб./$1 на торгах во вторник, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утром вторника формируется фон для перехода рубля к консолидации: цена нефти марки Brent пытается вернуться выше $90 за баррель, валюты развивающихся стран демонстрируют разнонаправленную динамику, а фьючерсы на основные американские индексы находятся под небольшим давлением после их бурного роста в понедельник. Мы считаем, что пара доллар/рубль может продемонстрировать во вторник боковое движение в диапазоне 77-77,5 руб./$1 ввиду ослабления "аппетита к риску" у инвесторов перед выходом отчетов крупнейших технологических компаний", - отмечает эксперт в комментарии ПСБ.

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