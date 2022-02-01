Ближайшие цели подъема индекса Мосбиржи - 3580-3595п - BCS Express

Ближайшие цели подъема индекса Мосбиржи находятся на уровнях 3580-3595 пунктов, говорится в комментарии BCS Express.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи заметно улучшилась. Ближайшие ориентиры расположены около 3580-3595 пунктов. В случае их преодоления далее цели сместятся ближе к 3680-3720 пунктам. При этом отмечу, что скорость подъема в ближайшее время может замедлиться. Это касается как уверенно отскочивших американских индексов, так и российского рынка. Для нас фактор геополитики останется в центре внимания. Для продолжения уверенного роста нужно "потепление". В то же время от снижения к минимумам российские индексы будут сдерживать стабильно высокие цены на нефть", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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