Цены на нефть удерживаются вблизи максимумов за 7 лет

Американские фондовые индексы завершили сессию понедельника в плюсе. Индексы Японии и Австралии растут во вторник. Цены на нефть растут в ходе торгов во вторник.

Американские фондовые индексы вновь показали впечатляющий рост в последние часы волатильной сессии в понедельник, однако завершили январь резким снижением.

С начала месяца Dow Jones потерял 3,3%. Тем временем S&P 500 упал на 5,3%, а Nasdaq Composite - на 9%, и январь стал для этих индексов худшим месяцем с марта 2020 года, пишет MarketWatch.

Участники рынка продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности и строить прогнозы на траекторию изменения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв будет поднимать процентные ставки в этом году более агрессивно, чем ожидалось ранее, полагают аналитики Goldman Sachs. Теперь они прогнозируют пять повышений по 25 базисных пунктов каждое, в результате чего к концу года диапазон ставки будет составлять 1,25-1,5% годовых. Первый подъем ожидается в марте, последующие - в мае, июле, сентябре и декабре. Кроме того, ФРС может с июня начать сокращение объема активов на балансе, полагают в Goldman Sachs.

Теперь внимание инвесторов будет направлено на отчет о рынке труда в США за январь, который будет опубликован в пятницу, и на отчетность крупных компаний. На этой неделе отчитаются около 110 фирм, входящих в расчет индекса S&P 500, включая NXP Semiconductors, Alphabet, Meta Platforms (SPB: FB), Amazon, Exxon Mobil (SPB: XOM) и General Motors (SPB: GM).

Акции Otis Worldwide Corp. подорожали на 3,2% в понедельник. Производитель подъемного оборудования зафиксировал рост чистой прибыли на 12% в четвертом квартале 2021 года, но выручка недотянула до прогнозов рынка.

Цена бумаг Citrix Systems Inc. (SPB: CTXS) понизилась на 3,4% после того, как компания, специализирующаяся на "облачных" технологиях, подтвердила, что инвестфонды Elliott Management Corp., Evergreen Coast Capital и Vista Equity Partners приобретают её за $16,5 млрд.

Котировки Carnival Corp. (SPB: CCL) выросли на 4,4% после того, как оператор круизных лайнеров продлил до конца апреля программу продажи акций на сумму до $500 млн для приобретения бумаг зарегистрированного в Великобритании юрлица Carnival PLC. Ранее ожидалось, что программа завершится 31 января.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) Inc. подскочила почти на 11% после того, как аналитики Credit Suisse улучшили рекомендацию для бумаг компании до "выше рынка".

Лидерами роста в индексе Dow Jones стали бумаги самолетостроительного концерна Boeing Co. (SPB: BA), разработчика программного обеспечения Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) и медиакорпорации Walt Disney Co. (SPB: DIS), подорожавшие на 5,1%, 4,7% и 3,1% соответственно. В число лидеров падения вошли акции сети аптек Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) Inc. (-1,4%), биофармацевтической компании Amgen (SPB: AMGN) (-0,9%) и платежной системы Visa Inc. (SPB: V) (-0,8%).

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 406,39 пункта (1,17%) и составил 35131,86 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 83,7 пункта (1,89%) - до 4515,55 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 469,31 пункта (3,41%) и составил 14239,88 пункта.

Фондовые индексы Японии и Австралии повышаются во вторник вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США.

Биржевые площадки других стран региона, включая Китай, Южную Корею, Тайвань и Сингапур, не работают в связи с празднованием наступления нового года по лунному календарю.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 МСК увеличился на 0,3% вслед за подъемом котировок акций технологических компаний.

Безработица в Японии в декабре опустилась до 2,7% по сравнению с 2,8% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Аналитики ожидали сохранения показателя на ноябрьском уровне, сообщает Trading Economics.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы приходилось 116 открытых вакансий против 115 в предшествующем месяце, сообщило министерство здравоохранения и труда. Данный показатель совпал с прогнозами.

В число лидеров повышения котировок входят акции производителей электронных компонентов TDK Corp. (+12,2%) и NEC Corp. (+10,6%), а также производителя цветных металлов Pacific Metals Co. (+10,8%).

Также дорожают бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (+0,8%), выпускающей чипы Advantest (+1,6%).

Между тем снижается стоимость производителя потребительской электроники Sony (-0,1%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-2,1%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился во вторник на 0,5%.

Существенный подъем котировок также продемонстрировали акции технологических компаний, включая Brainchip Holdings (+16,1%), Xero Ltd (+1%), Wisetech Global (+1,6%).

При этом цена акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упала на 3,1% и 2,4% соответственно, став лидерами снижения.

Розничные продажи в Австралии в декабре упали на 4,4% относительно предыдущего месяца, что стало самым значительным снижением с апреля 2020 года на фоне роста числа заболеваний новым штаммом "омикрон", сообщило статуправление страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2%, сообщает MarketWatch.

Между тем Резервный банк Австралии (RBA) во вторник сохранил размер базовой ставки на рекордно низком уровне в 0,1% годовых по итогам четырнадцатого месяца подряд, как и ожидалось.

При этом ЦБ принял решение отказаться от программы выкупа активов, объем которой составлял 275 млрд австралийских долларов. Последние операции в рамках этой программы пройдут 10 февраля.

Тем не менее, руководство RBA подчеркнуло, что прекращение "количественного смягчения" не означает повышения процентных ставок в ближайшее время. Подъем начнется только после того, как инфляция окажется в целевом диапазоне 2-3%.

Цены на нефть растут в ходе торгов во вторник и находятся вблизи максимумов за семь лет, достигнутых на прошлой неделе.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:54 МСК во вторник составляет $89,6 за баррель, что на $0,34 (0,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,74 (0,8%) - до $89,26 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,47 за баррель, что на $0,32 (0,36%) выше итогового значения сессии в понедельник. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,33 (1,5%), до $88,15 за баррель.

По итогам января цены на нефть продемонстрировали самый существенный подъем за год, поддержку котировкам оказали дефицит поставок и геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, пишет Trading Economics.

Трейдеры ждут заседания министров стран ОПЕК+. Они ожидают, что на заседании, которое запланировано на 2 февраля, будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с каждый месяц в марте.

Министры коалиции встречаются каждый месяц для того, чтобы адаптировать это решение к рыночной ситуации. Однако договоренности еще ни разу не были изменены - несмотря на то, что потребители нефти, в частности Китай, Индия, а также США (являются также и крупнейшим нефтепроизводителем), из-за сильного роста цен просили ОПЕК+ увеличить предложение еще больше.

Более того, ОПЕК+ недопоставляет на рынок нефти больше, чем планировалось, ввиду аварий и ремонтов в ряде стран, а также недостатка инвестиций в прошедшие годы. Так, в августе сделка была исполнена на 119%, в сентябре - на 115%, в октябре - на 116%, в ноябре - на 117%, то есть на рынок в эти месяцы соответственно было поставлено на 1 млн б/с, и трижды - на 700 тыс. б/с - меньше, чем планировалось.