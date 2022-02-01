Цена нефти, скорее всего, останется во вторник около $90/барр. - ПСБ

Цена нефти марки Brent, скорее всего, останется на торгах во вторник около отметки $90 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ставший ближайшим апрельский фьючерс на нефть марки Brent торгуется чуть ниже $90 за баррель, инерционно тяготея к умеренному росту. В фокусе внимания инвесторов находится встреча ОПЕК+ (среда), по итогам которой (помимо подтверждения решения о наращивании добычи) возможны сообщения о способности стран-экспортеров соблюдать эти планы. Ждем, что цена нефти марки Brent останется во вторник у отметки $90 за баррель. Пока по-прежнему считаем текущие уровни завышенными с фундаментальной точки зрения, оценивая потенциал роста котировок как ограниченный и видя риски охлаждения рынка в феврале", - пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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