Рубль сохраняет шансы на укрепление к 75-76 руб./$1 - BCS Express

Российская валюта сохраняет шансы на укрепление к уровням 75-76 руб./$1 при спокойном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Пара USD/RUB в понедельник снизилась к 77,3 руб./$1. Движение выглядит полностью оправданным на фоне благоприятной сырьевой конъюнктуры и временной стабилизации геополитического фона. Кроме того, признаки разворота отмечаются в российских гособлигациях. Индекс ОФЗ (RGBI) растет три сессии подряд. При спокойной внешней обстановке у рубля сохраняются шансы на укрепление, хотя бы в сторону 75-76 руб./$1", - отмечает аналитик в комментарии.

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