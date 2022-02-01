Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 1 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствию новых важных сообщений на геополитическую и санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Во вторник состоится телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, очной встречи пока не планируется, заявили в МИД РФ.

Американские фондовые индексы показали впечатляющий рост в последние часы волатильной сессии в понедельник. Участники рынка продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности (на этой неделе отчитаются около 110 фирм, входящих в расчет индекса S&P 500) и строить прогнозы на траекторию изменения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. Внимание инвесторов в ближайшее время будет также направлено на отчет о рынке труда в США за январь, который будет опубликован в пятницу.

Федрезерв будет поднимать процентные ставки в этом году более агрессивно, чем ожидалось ранее, полагают аналитики Goldman Sachs. Теперь они прогнозируют пять повышений по 25 базисных пунктов каждое, в результате чего к концу года диапазон ставки будет составлять 1,25-1,5% годовых. Первый подъем ожидается в марте, последующие - в мае, июле, сентябре и декабре. Кроме того, ФРС может с июня начать сокращение объема активов на балансе, полагают в Goldman Sachs.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром также демонстрируют умеренно позитивную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,53%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,8%. Вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,38% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном ухудшении настроений на американском рынке акций 1 февраля.

Цены на нефть в ходе утренних торгов во вторник слегка подрастают, продолжая тенденцию предыдущего дня. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $89,45 за баррель, что на 0,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $88,32 за баррель, прибавив 0,19% по отношению к закрытию 31 января.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла почти в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,366 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,051 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 января вырос на 0,16% по отношению к предыдущему торговому дню (в основном за счет заметного роста стоимости облигаций "Транснефть-001Р-13") и составил 103,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (29-31 января) 0,22%, поднявшись до 728,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+6,86%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,27%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвроХим-001P-04" (-0,62%), "ГТЛК-001Р-14" (-0,6%) и "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-001P-12" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что БКС банк завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ставка купона на весь срок обращения установлена на уровне 0,02% годовых. По займу предусмотрен также дополнительный доход. "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций БКС банка серии 001P объемом до 50 млрд рублей в конце сентября 2021 года. Программа бессрочная, облигации могут размещаться на срок до 10 лет. В октябре прошлого года банк разместил в рамках программы первый выпуск инвестиционных облигаций серии 001P-01 на 500 млн рублей со сроком обращения 3 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к обыкновенным акциям Сбербанка (MOEX: SBER).

ООО "Финконсалт" установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 10,73% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Оферта не предусмотрена. В обращении нет других выпусков облигаций компании.

ООО "Легенда" установило ставку 7-12-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 13,5% годовых. Трехлетний выпуск на 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2020 года по ставке 13% годовых до оферты с исполнением 14 февраля 2022 года.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 29-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 14,5% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.