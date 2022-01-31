Цены евробондов РФ в понедельник снизились вслед за UST, суверенные спреды практические не изменились

Москва. 31 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшим на ожиданиях скорого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США; исключение составили лишь самые "короткие" выпуски евробондов РФ. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились за день.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:00 МСК снизилась на 15 базисных пунктов по отношению к пятнице и составила 107,89% от номинала, что соответствует доходности 4,025% годовых (рост на 5,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 8 базисных пунктов, составив 102,78% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 1,26% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 2 пункта, составив 276,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 71 базисный пункт по отношению к предыдущему закрытию, составив 117,5% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 4,59% годовых). В свою очередь, еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 65 базисных пунктов, опустившись до 112,22% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта и составила 4,68% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 87 базисных пунктов, подешевев до 109,05% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта и составила 4,64% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 7 базисных пунктов, до 100,45% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 4,155% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали на 3 базисных пункта, до 102,78% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 4,04% годовых), а с погашением в 2023 году - на 1 базисный пункт, до 104,01% от номинала (доходность снизилась также на 1 базисный пункт, до 2,34% годовых).

"После сильной ценовой волатильности российских еврооблигаций, отмечавшейся в последние две недели, сегодня ситуация на рынке выглядит более стабильной, хотя некоторое доминирование продавцов, преимущественно в "длинном" сегменте, все еще сохраняется. К настоящему моменту участники рынка отыграли практически все важные как геополитические новости вокруг России, так и ожидания скорого повышения процентных ставок Федрезервом США. И если ранее основным фактором давления на котировки отечественных евробондов были геополитические риски, то в начале этой недели умеренное снижение цен в основном продиктовано негативной динамикой базовых активов - US Treasuries. Что же касается геополитических и санкционных факторов, то пока рынок ничего принципиально нового, то есть того, что еще не отыграно и не заложено в цены, не получил. Инвесторы ждут дальнейшего развития этих важных для рынка факторов, в частности будут ли все-таки объявлены новые антироссийские санкции, о которых сообщают западные СМИ, или все ограничится лишь словесными интервенциями, а если санкции все же будут объявлены, то какое негативное влияние они могут оказать на российскую экономику", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.