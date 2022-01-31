"Финам" повысил рекомендацию для акций Nucor до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций Nucor Corp. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $120,39 за штуку на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 20,6% от текущих уровней.

"Фондовые рынки в в январе испытали сильную коррекцию. За месяц с небольшим после выхода нашего обзора по акциям Nucor Corporation, в котором мы указывали на исчерпанность их потенциала для дальнейшего роста и адекватность рыночной оценки фундаментальным показателям компании, капитализация Nucor заметно снизилась. Тем самым, коррекция восстановила потенциал роста и вернула привлекательность акциям Nucor. Мы считаем, что фундаментальные факторы, изложенные в предыдущем обзоре, остаются в силе. В связи с этим сохраняем по акциям Nucor целевую цену и повышаем рекомендацию до "покупать", - пишет аналитик Алексей Калачев.

Эксперт указывает, что Nucor проводит стратегию динамичного роста, наращивая присутствие на рынках металлопродукции Северной Америки, покрывая территорию небольшими производствами по выплавке стали, вторичной переработке металла и выпуску конечной продукции в близости к потребителям. Главный фактор роста акций Nucor - сильные финансовые показатели компании, обусловленные удачной стратегией развития и благоприятной рыночной конъюнктурой, считает Калачев.

Основным риском для компании является, на взгляд аналитика "Финама", высокая вероятность снижения цен реализации в последующие годы с тех экстремально высоких уровней, которые сложились на локальном рынке США в 2021г, что приведет к снижению финансовых результатов.

Nucor Corporation - крупнейшая американская сталелитейная компания с производственными мощностями в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике и с широким ассортиментом конечной продукции для строительства, машиностроения и других отраслей.

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