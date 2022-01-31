BCS Express назвал топ-5 акций США на текущую неделю

Аналитики BCS Express назвали топ-5 американских компаний, акции которых интересны на текущей неделе. В частности, это Micron, Altria, Verizon, Cigna и Merck, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Если ставить на краткосрочную стабилизацию ситуации на рынках и отскок в отдельных бумагах, интерес могут представлять акции чипмейкера Micron Technology, - отмечают аналитики. - Котировки упали почти на 20% от январских максимумов, при долгосрочной позитивной оценке отраслевых аналитиков по бумаге. Цена почти на 40% ниже консенсус-прогноза. В декабре компания отчиталась лучше ожиданий. Уровни 86-87 могут быть достигнуты в случае общерыночного восстановления".

Эксперты указывают, что табачный бизнес - рискованная история на долгосрочном горизонте, однако, среднесрочно может выступать защитным активом. Более половины бумаг Altria и Philipp Morris принадлежат институционалам, что развенчивает миф о крайне негативном отношении к индустрии. Большая доля институциональных инвесторов может быть условной гарантией стабильности дивидендных выплат и даже их увеличения. По акциям Altria дивидендная доходность сейчас превышает 7%.

Verizon Communications является представителем сектора телекоммуникаций, традиционно ассоциирующегося с высокими дивидендами. Дивидендная доходность по бумагам компании находится на уровне 4,8%. Относительно консенсус-прогноза есть потенциал порядка 13%.Компания отчиталась лучше ожиданий на прошлой неделе. Драйверами роста выступают:- стабильные дивиденды на уровне выше рынка- Продолжение развертывания 5G- Внедрение интернета вещей (IoT)

Также стратеги инвесткомпании напоминают, что акции фармацевтической Merck & Co. заметно потрясло осенью. Наблюдался взлет на данных о таблетке против коронавируса и падение на сообщении о ее меньшей эффективности, чем предполагалось ранее. Тем не менее таблетка Merck была одобрена на экстренное применение для лечения COVID-19 в США, Великобритании, Японии. Препарат также одобрен в Мексике, а Еврокомиссия активно изучает возможность его закупки.Merck проводит байбэки.

"Дивидендная доходность бумаг Merck достаточно солидная - 3,4% годовых, - подчеркивается в комментарии. - В прошедшую пятницу компания заявила, что по данным шести доклинических исследований ее таблетка эффективна для лечения SARS-CoV-2 Omicron, который становится доминирующим штаммом в мире".

"Акции страховщика Cigna Corp. охраняют привлекательность как представитель сектора нейтрального к инфляции, которая продолжает набирать обороты в США, и провоцирует рост ставок, - пишут эксперты BCS Express. - Среди медицинских страховщиков Cigna имеет привлекательные мультипликаторы по Р/Е. Отраслевые аналитики рекомендуют покупать акции компании. Консенсус-прогноз находится на уровне $265. Аналитики Well Fargo в январе подняли свою оценку до $278. Компания представит на неделе квартальный отчет".

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