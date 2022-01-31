"Финам" повысил рекомендацию для акций Freeport-McMoRan до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций Freeport-McMoRan Inc. с "держать" до "покупать" в связи с восстановлением потенциала, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Целевая цена сохранена на уровне $46 за штуку до июня 2022г, что предполагает потенциал роста 22,6% от текущих уровней.

"Лишь 10 дней назад мы снизили рекомендацию с "покупать" до "держать" по акциям Freeport-McMoRan в связи с тем, что они достигали уровня нашей целевой цены. Коррекция последних дней снизила цену на них на 18,3% с момента изменения рекомендации. В 2021г компания сумела восстановить и увеличить объемы добычи и, благодаря высоким ценам на медь, заметно улучшить финансовое положение. Мы считаем, что фундаментальные факторы, положенные в основу нашей оценки, остаются в силе. В связи с этим сохраняем по акциям FCX целевую цену и снова повышаем рекомендацию до "покупать", - отмечает аналитик Алексей Калачев.

Freeport-McMoRan Inc. - один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи. Кроме меди, компания добывает золото и молибден. Рудники расположены в США, Южной Америке и Индонезии.

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