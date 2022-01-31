Рубль стабилизируется на уровне 77-79 руб./$1 на текущей неделе - Газпромбанк

Рубль стабилизируется на уровне 77-79 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Газпромбанка.

По мнению аналитиков банка, на текущей неделе задавать тон торгов на валютном рынке продолжит геополитическая повестка. Ожидается, что может состояться телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Кроме внешнеполитических событий, на динамику курса может оказать влияние публикация ожидаемых объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила (на период 7 февраля - 4 марта), - полагают эксперты. - Поскольку с 24 января покупки валюты были приостановлены для стабилизации финансовых рынков в условиях возросшей неопределенности, то формируется расхождение между планами в рамках бюджетного правила (около 600 млрд руб. за февраль, по нашим оценкам) и фактическим их исполнением. В последние три торговые сессии индикаторы волатильности быстро сокращались (индекс RVI уже опустился до уровней мая 2020г), что формирует возможности для восстановления покупок до конца февраля в отсутствие новой эскалации напряженности. Из международных событий на предстоящей неделе для рынка будут важны заседания Банка Англии и ЕЦБ, заседание ОПЕК+, а также данные по занятости в США за январь (подробнее - ниже). Мы ожидаем, что обменный курс на этой неделе будет колебаться в диапазоне 77-79 руб./$1".

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