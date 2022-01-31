Инвестбанк Синара позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций Visa

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций Visa Inc. на фоне публикации сильных результатов эмитента за первый квартал 2022 финансового года, потенциал роста стоимости бумаг составляет 21% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.