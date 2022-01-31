"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Comcast до $53

"Фридом Финанс" понизил прогнозную стоимость акций Comcast Corp. с $66 до $53 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Квартальный отчет компании оцениваем как нейтральный, но выделяем ряд рисков, которые, на наш взгляд, создают среднесрочную неопределенность", - пишет аналитик Михаил Денисламов.

Снижение спроса на домашний интернет по мере нормализации эпидемиологической ситуации может вызвать не только замедление роста числа новых абонентов, но и отказ части абонентов от премиальных тарифов с высокой скоростью интернета, которая требовалась для работы из дома, отмечает эксперт инвесокмпании.

Тенденция к отказу от кабельного ТВ будет набирать обороты, в том числе из-за развития собственного стриминг-сервиса (Peacock), указывает Денисламов.

Бизнес-модель сервиса Peacock, предполагающая получение доходов от подписки и рекламы, в целом успешна, но резкий рост затрат на производство контента создает неопределенность в отношении сроков выхода проекта на окупаемость, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

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