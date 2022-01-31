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31 января 2022 года 17:23
Акции Сбербанка интересны для покупки в текущий момент - "КИТ Финанс Брокер"
Обыкновенные акции Сбербанка интересны для покупки в текущий момент с прогнозной ценой на уровне 350 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова. Котировки обыкновенных акции Сбербанка на фоне геополитической напряжённости между Западом и Россией упали на 40% со своих исторических максимумов, в результате чего в моменте банк оценивался ниже своего капитала, отмечает эксперт инвесткомпании. Исторически, когда Сбербанк оценивался по коэффициенту P/BV ниже 1х - это была хорошая точка входа, указывает Баженов. Финансовые результаты Сбербанка за 2021 год рекордные: чистая прибыль по РСБУ выросла в 1,7 раза - до 1,23 трлн руб., рентабельность капитала составила 24,8% против 15% годом ранее. Чистые процентные доходы увеличились на 12,3% по сравнению с прошлым годом на фоне роста кредитного портфеля клиентов и роста плавающих ставок вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Комиссионные доходы выросли на 13,5% из-за увеличения доходов от эквайринга. "Исходя из величины чистой прибыль по РСБУ, Сбербанк заработал на дивиденды 27,5 руб. на акцию. Учитывая то, что прибыль по МСФО обычно выше, чем по РСБУ, мы ожидаем дивиденды за 2021 год в диапазоне 28-29 руб. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям оценивается в 11%. В связи с вышеперечисленным, мы видим хорошую точку для покупки обыкновенных акций Сбербанка с целевым ориентиром 350 рублей", - указывает эксперт "КИТ Финанс Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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