Рубль днем незначительно повышается к доллару и евро в ожидании внешнеполитических новостей

Москва. 31 января. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании внешнеполитических новостей и благодаря высоким ценам на нефть.

Курс доллара США составил 77,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,59 руб./EUR1, подешевев на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,84 копейки - до 81,64 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 февраля на 34,72 копейки, до 77,4702 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,87 копейки, до 86,5032 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро в последний день месяца на фоне закрытия позиций и дорогой нефти. Определенный спрос на рублевую ликвидность обеспечивается также последними в этом месяце налоговыми выплатами: в понедельник, 31 января, компании-экспортеры должны перечислить в бюджет налог на прибыль.

При этом инвесторы продолжают внимательно следить за новостями на тему внешней политики. Ожидается, что в понедельник Совет Безопасности ООН проведет заседание для обсуждения украинского кризиса (заседание начнется в 17:00 МСК).

Заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине пройдет в понедельник, несмотря на нежелание России, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника высокого ранга. По сообщениям агентства, в США полагают, что заседание станет возможностью для России объяснить свои действия на границе с Украиной и дать понять, видит ли она путь для дипломатического решения проблемы.

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия может созвать голосование, чтобы предотвратить заседание совета по данной теме.

Между тем, влиятельные сенаторы США от обеих партий заявили в воскресенье, что рассчитывают в скором времени завершить согласование пакета санкций на случай нападения России на Украину.

"Я бы сказал, что мы вплотную приблизились к цели. Надеюсь, что мы сможем завершить начатое", - заявил в эфире CNN председатель сенатского комитета по иностранным делам - демократ Менендес. С оценкой Менеднеса в целом согласился его заместитель в комитете по иностранным делам - республиканец Риш.

The Hill отмечает, что итогом переговоров сенаторов от обеих партий может стать решение ввести часть санкций сразу, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация близ Украины.

Новые санкции Великобритании в отношении России в случае ее вторжения на Украину будут нацелены на британские инвестиции олигархов и компании, "связанные с Кремлем" пишет The Times.

Согласно планам, которые будут представлены депутатам британского парламента в понедельник, правительство введет замораживание активов и запреты на поездки физических и юридических лиц, которые имеют "стратегическое значение" для российского правительства.

Как отметил в беседе с изданием осведомленный источник, новые санкции "ударят по России там, где ей действительно больно".

"Укрепление рубля выглядит неуверенным и, скорее всего, будет временным. На геополитическом фронте обстановка остается напряженной. Сегодня британский парламент может представить законопроект об ужесточении антироссийских санкций, да и в целом ситуация вокруг Украины далека от разрешения, а значит, попытки роста нашей валюты следует рассматривать как возможность для последующих продаж на более выгодных уровнях. Более устойчивого и ощутимого роста рубля не стоит ожидать до тех пор, пока в геополитике не произойдет разрядка, которой пока не предвидится. Из положительных моментов можно выделить нефтяной фактор - Brent находится в районе важного уровня 90 долларов за баррель. Впрочем, этот драйвер сейчас находится на заднем плане, и все внимание игроков направлено на Украину и возможные последствия дальнейшего обострения ситуации", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В ближайшее время геополитические новости продолжат определять динамику российских активов - инвесторы будут особо следить за дальнейшим ходом переговоров РФ и США. Позитивные новости на фоне существенно выросших нефтяных цен позволят курсу пары "доллар-рубль" опуститься к 76,50 руб./$1, но пока явно ожидать деэскалации не приходится, и новая неделя может вновь оказаться довольно волатильной по мере поступления противоречивых геополитических новостей", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть умеренно поднимаются в последний день января, при этом сначала месяца их стоимость поднялась примерно на 16%, а темпы роста могут оказаться максимальными с февраля 2021 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник увеличилась на 0,45% - до $88,9 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,38% - до $87,16 за баррель.

Внимание рынка переключается на предстоящее заседание министров стран ОПЕК+. Участники рынка ждут, что на заседании, которое запланировано на 2 февраля, будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц в марте.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 1 базисный пункт (б.п.) каждая - до 8,58% и 8,77% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 9,08% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 6 б.п. - до 9,91% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 3 б.п. - до 10,05% годовых.