Вероятно снижение цены на желруду в ближайшие дни - Sber CIB

Вероятно снижение цены на железную руду в ближайшие дни, говорится в комментарии Sber CIB.

"Рост цен на железную руду на 72% с середины ноября обеспокоил власти Китая, и в пятницу вечером Национальная комиссия по развитию и реформам заявила, что будет противодействовать спекуляциям, то есть изучит "дополнительные эффективные меры", чтобы обеспечить "стабильность цен на железную руду". В прошлом вмешательство властей КНР приводило к стабилизации на рынках металлов. С учетом этого мы полагаем, что текущие уровни фьючерсов на железную руду сейчас находятся на своих локальных пиках и в ближайшие дни, вероятно, будут снижаться. Первым уровнем поддержки будет $132/тонна, а если он будет пробит, то котировки могут продолжить снижение до $120/тонна", - пишет эксперт инвестбанка Анна Пильгунова.

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