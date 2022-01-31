BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Intel

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Intel Corp. с прогнозной ценой на уровне $62 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что важным для динамики котировок акций компании будет "День инвестора", который состоится 17 февраля. Обычно менеджмент эмитента подробно раскрывает детали долгосрочной стратегии с финансовыми прогнозами на этом мероприятии, указывают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.