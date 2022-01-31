Прогнозная стоимость акций Visa на горизонте года составляет $240 - "Фридом Финанс"

Прогнозная базовая стоимость акций Visa Inc. на горизонте года составляет $240 за штуку, считают аналитики "Фридом Финанс".

Эмитент сохраняет среднесрочные и долгосрочные перспективы роста в условиях цифровизации финансового сектора, а также продолжает демонстрировать сильные показатели маржинальности и устойчивый баланс, отмечают в инвестиционной компании.

Также аналитики предполагают, что Visa продолжит проводить обратный выкуп акций до конца текущего года, что позитивно для котировок.

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