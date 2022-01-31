Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций Chevron

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Chevron Corp., сообщается в обзоре.

"Компания Chevron в прошедшую пятницу опубликовала слабые финансовые результаты за 4К21, а в дополнение к ним сообщила, что в 2022 году не планируется рост производства углеводородов. У эмитента истекли контракты на работу в Индонезии и Таиланде, и компания решила их не продлевать, имея более привлекательные варианты. Тем не менее Chevron сохраняет планы ежегодного роста добычи на 3% до 2025 года и обещает представить более подробную информацию 1 марта во время "Дня инвестора". По акциям эмитента мы сохраняем рекомендацию "держать": с начала года цена акций Chevron увеличилась на 12% на фоне повышения нефтяных котировок, и справедливая цена в $136 за штуку на горизонте 12 месяцев не предполагает, по нашей оценке, дальнейшего роста акционерной стоимости", - пишет аналитик Кирилл Бахтин.

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