Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4400-4450п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4400-4450 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"S&P 500 остается ниже 200-дневной скользящей средней и демонстрирует высокую волатильность. Вероятно, в ближайшие дни индекс будет тестировать этот уровень, пробитие которого вверх послужит сигналом к развороту. RSI вернулся из зоны перепроданности, поднявшись до 40 пунктов, что свидетельствует об ослаблении "медвежьей" тенденции. Индикатор MACD также указывает на возможное завершение нисходящего движения, но сигнала к развороту пока нет. Ближайшая поддержка по-прежнему находится в области 4300 пунктов", - указывает аналитик Илья Зубков.

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