"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг Evraz

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг Evraz с целевой ценой на уровне 5,03 фунта стерлингов за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Evraz представил слабые операционные результаты за IV квартал 2021г. По итогам 2021г выплавка стали снизилась на 0,5%, продажи стальной продукции - на 4,9%. Мы ожидаем, что в 2022г "ММК" сместит Evraz со 2-го места по объемам производства стали в России. Согласно нашим расчетам, компания выплатит финальный дивиденд за 2021г (по факту является выплатой за IV квартал) в размере $0,43 на акцию с доходность 6,3%. 7 апреля 2022 г. завершится выделение угольных активов, что приведет к ослаблению вертикальной интеграции и ускорению роста себестоимости сляба, но при этом улучшит ESG-профиль металлурга. Мы сохраняем сдержанный взгляд на бумаги Evraz с рекомендацией "держать" и целевой ценой 503 пенса", - пишет эксперт Василий Данилов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.