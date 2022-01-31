"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Intuit с целью $700

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Intuit Inc. с целью $700 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 30,88%, стоп-приказ: $488, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания демонстрирует достаточно стабильные темпы роста выручки и чистой прибыли. 24 февраля будет опубликована финансовая отчетность Intuit, по которой предварительно ожидается рост прибыли до $1,88 на акцию (за квартал).

"С точки зрения технического анализа, после существенной коррекции цене удалось найти поддержку на уровне $520. В рамках общего восходящего тренда, движение может продолжиться. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $488 риск на портфель составит 0,88%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,53", - указывают аналитики "Финама".

Intuit Inc. - американская компания, специализирующаяся на финансовом программном обеспечении.

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