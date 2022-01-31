"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 235 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 235 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,8%, стоп-приказ: 195 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что 3 февраля компания отчитается за IV квартал 2021г. Аналитики ожидают роста выручки до 349,61 млрд рублей и прибыли на акцию 15,02 рубля. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на I квартал 2022г рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают они.

"С технической точки зрения бумага оттолкнулась от уровня поддержки и сломила падающий тренд. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 235 рублей. При покупке на 3% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 195 рублей риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,1", - указывают аналитики "Финама".

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

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