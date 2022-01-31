Котировки акций Chevron могут вырасти до $145 в среднесрочной перспективе - BCS Express

Котировки акций Chevron Corp. могут вырасти до $145 в среднесрочной перспективе, полагает аналитик BCS Express Евгений Калянов.

"Продолжающийся выкуп акций и рост дивидендов будут поддерживать рост котировок компании. Прогнозы от Goldman Sachs и Morgan Stanley о том, что цены на нефть вырастут до $100 за баррель в 2022г, также являются драйвером роста для акций Chevron. Несмотря на текущую коррекцию из-за того, что прибыль компании в IV квартале 2021г оказалась ниже оценок аналитиков Wall-Street, ожидаем обновления исторического максимума по акциям и уход в зону $145 (потенциальный рост от текущих уровней от 11%) в среднесрочном интервале", - прогнозирует эксперт.

Калянов также отмечает, что консенсус-цена по акциям Chevron составляет $140, рекомендация - "покупать". В этом году свои таргеты обновили Goldman Sachs - $146, и Morgan Stanley - $166.

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