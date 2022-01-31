Рубль может укрепиться до отметки 76,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может укрепиться до отметки 76,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты напоминают, что в начале недели курс USD/RUB опустился к 77 руб./$1, но затем негативные геополитические новости и укрепление доллара привели к росту курса к 80,2 руб./$1. На этом фоне Банку России пришлось приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила. В январе объемы покупки составляют рекордные 36,6 млрд руб. в сутки, и такое решение ЦБ РФ способствовало тому, что неделю курс USD/RUB закончил около 78 руб./$1. Укрепиться рублю позволил также ряд позитивных геополитических новостей, хоть и говорить о снятии напряженности, по мнению аналитиков, пока не приходится.

"Курс USD/RUB в понедельник снижается на 0,54% и находится около 77,32 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно укрепляются. В ближайшее время геополитические новости продолжат определять динамику российских активов - инвесторы будут особо следить за дальнейшим ходом переговоров РФ и США. Позитивные новости на фоне существенно выросших нефтяных цен позволят курсу USD/RUB опуститься к 76,5 руб./$1, но пока явно ожидать деэскалацию не приходится, и новая неделя может вновь оказаться довольно волатильной по мере поступления противоречивых геополитических новостей", - прогнозируют стратеги банка.

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