"Финам" рекомендует покупать акции LyondellBasell с целью $136,71

"Финам" рекомендует покупать акции LyondellBasell Industries N.V. с целью $136,71 за штуку на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 42,3% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"28 января LyondellBasell представила отчетность за IV квартал и 12 месяцев 2021г, показав рекордную для себя годовую прибыль. Несмотря на то, что снижение прибыли в IV кв., обусловленное переоценкой активов, в целом 2021г оказался для компании самым прибыльным годом в ее истории. Выручка увеличилась г/г на 66,4% до $ 46,2 млрд прежде всего благодаря росту цен на продукцию. За год LyondellBasell сгенерировала рекордный свободный денежный поток в размере $5,7 млрд", - отмечает аналитик Алексей Калачев.

По его мнению, заметное влияние на снижение квартальных итогов также оказало увеличение производственных затрат, особенно на европейских предприятиях группы, вызванное ростом цен на нефтегазовое сырье и электроэнергию. Однако это не помешало LyondellBasell в 2021г сократить объем долгосрочного долга на $ 4 млрд (в т.ч. на $ 1,7 млрд - в IV кв. 2021г).

Кроме того, в течение года компания вернула акционерам около $ 2 млрд, включая выплату дивидендов в размере $4,44 на акцию и обратный выкуп 5,2 млн акций на общую сумму $ 0,5 млрд, указывает Калачев. В том числе в IV кв. компания вернула акционерам $ 0,8 млрд за счет дивидендов и выкупа 4,2 млн акций.

В 2022г LyondellBasell рассчитывает на продолжение роста рынка полимерной продукции, в том числе за счет восстановления спроса со стороны автопроизводителей.

LyondellBasell Industries N.V. - международная нефтехимическая компания, один из крупнейших в мире производителей полипропилена и ряда других продуктов, ведущий поставщик полиэтилена и катализаторов, а также разработчик полимерных технологий.

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