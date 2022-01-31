Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 77-79 руб./$1 в ближайшие дни - "Локо-Инвест"

Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 77-79 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Удивительно, но, несмотря на высокую волатильность и накал геополитических "страстей", рубль не стал аутсайдером прошлой недели, потеряв к доллару лишь около 0,5%, - подчеркивает эксперт. - Активный выход нерезидентов неплохо коррелирует с сокращением чистой спекулятивной позиции CFTC до 8,4% (от общего числа контрактов), что является минимумом с июня 2021г".

На взгляд Полевого, дальнейшее нагнетание обстановки вокруг ожидаемого на Западе вторжения РФ на Украину и новости по санкционной тематике со стороны США и Великобритании явного влияния в данное время уже не оказывают, поскольку тема уже порядком надоела.

"Отсутствие покупок валюты со стороны ЦБ и потребности экспортеров в рублях для выплат экспортных пошлин и текущих расходов будут рубль, вероятно, поддерживать. Спекулятивные потоки могут пока оставаться быстро-изменчивыми. Поэтому ориентируемся на сохранение диапазона 77-79 руб./$1, но не исключаем, что при отсутствии нового геополитического негатива могут быть предприняты попытки движения сквозь 77 руб./$1", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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