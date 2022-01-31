"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "МТС" с прогнозной ценой на уровне 384 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Сейчас оператор проводит постепенную трансформацию бизнеса, наращивая количество направлений деятельности и развиваясь в смежных отраслях. Согласно расчетам "МТС", на конец сентября 2021 года доля выручки от нетелекоммуникационных проектов уже вплотную приблизилась к 30%. Одновременно с этим группа остается абсолютным лидером на рынке мобильной связи в России, что обеспечивает поддержку новым растущим бизнесам с точки зрения денежных потоков и доступности клиентской базы. Мы положительно оцениваем успехи компании по ряду направлений, таких как финансовые услуги и облачные сервисы, а также полагаем, что они создают дополнительный потенциал роста, - пишет аналитик Артем Михайлин. - Выплачивая щедрые дивиденды "МТС" остается и крайне привлекательной историей с точки зрения возврата инвесторам. Частичная монетизация ряда активов, включая продажу вышек и IPO МТС Банка вкупе с сильными результатами бизнеса, как нам кажется, позволят компании и дальше распределять значительные средства между акционерами".

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