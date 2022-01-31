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31 января 2022 года 11:36

Рынок акций РФ на внешнем оптимизме превысил 3560п по индексу Мосбиржи, уровень почти 2-недельной давности

Москва. 31 января. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжает подниматься благодаря благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуре (мартовская нефть Brent выросла до $91 за баррель), а также на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности вокруг России и Украины; индекс Мосбиржи локально превысил 3560 пунктов, максимум с 18 января.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3551,31 пункта (+1,8%, пик сессии - 3566,05 пункта), индекс РТС - 1445,1 пункта (+2,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" растут в пределах 8%.

Доллар просел до 77,41 рубля (-0,39 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+8%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,3% и +3,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +0,9% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%).

Администрация США по-прежнему не определила, намерена ли Россия нападать на Украину, однако полагает, что с военной точки зрения у Москвы теперь есть все для совершения подобной атаки, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу. Также Остин отметил, что США не исключают, что Россия пойдет на "крайне провокационные шаги, такие как признание независимости отделившихся (от Украины - ИФ) территорий". При этом, по словам главы Пентагона, "конфликт не является неизбежным".

Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Сами украинцы, уже в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет. Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует - будут какие потери с каждой из сторон или не будут", - сказал Патрушев.

Президент США Джо Байден заявил, что намерен в скором времени направить дополнительных военных на территорию стран НАТО в Восточной Европе, сообщают западные СМИ. По их данным, Байден пояснил, что сделает это "в недалекой перспективе". Ранее на минувшей неделе Пентагон сообщил, что привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных как раз на случай, если потребуется перебросить их в Европу в связи с напряжённой обстановкой вокруг Украины.

Заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине пройдет в понедельник, несмотря на нежелание России, передало в минувшую пятницу агентство Bloomberg слова американского чиновника высокого ранга. По сообщениям агентства, в США полагают, что заседание станет возможностью для России объяснить свои действия на границе с Украиной и дать понять, видит ли она путь для дипломатического решения проблемы.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, наблюдаемый нейтралитет на геополитическом фронте и взлет цен на нефть инвесторы воспринимают как повод для продолжения покупок подешевевших в январе акций.

Рынки Азии в "плюсе", в Китае начались выходные. Цены на нефть Brent обновили 7-летние максимумы на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. История конфликта между Россией и Западом продолжения не получила, что позволяет "быкам" чувствовать себя на рынке относительно комфортно.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи в начале недели постарается закрепиться в зоне 3500-3600 пунктов.

Фьючерсы на американские индексы находятся в слабом "минусе", указывая на неуверенность инвесторов в закреплении восстановительной динамики фондового рынка США. Под давлением и рынки промышленных металлов, что можно связать с длительными праздниками в Китае (на этой неделе страна празднует Лунный Новый год), лишающими участников рынков значимых ориентиров. Кроме того, сдержанности добавляет и снижение китайских PMI в промышленности, указывающих на стагнацию.

Тем не менее, учитывая неплохой внешний фон и уход санкционных опасений на второй план, можно рассчитывать на сохранение в начале недели спроса на ключевые российские blue chips, что должно позволить индексу МосБиржи снизить недооценку и закрепиться в диапазоне 3500-3600 пунктов, считает аналитик.

По оценке руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, рынок акций РФ с конца прошлой недели растет на спекулятивных деньгах, которые очень "пугливы" по своей природе.

Ситуация, когда на рынке доминируют спекулянты, может сохраниться надолго, потому что "геополитические узлы" завязаны очень крепко и на их развязывание потребуется много времени. С одной стороны, на этой неделе продолжатся переговоры по линии Россия-США, а с другой - переброска дополнительных войск Великобритании и США в Восточную Европу дело решенное. На этой неделе состоится заседание ОПЕК+, и если после него нефтяные цены получат новый импульс для роста в район $100 за баррель, российский рынок на это может не отреагировать.

ФРС США подарила инвесторам полтора месяца для размышлений о том, насколько резко могут вырасти процентные ставки в 2022 году и насколько резко может сократиться баланс регулятора. ФРС начнет принимать радикальные меры для снижения инфляции, которые последний раз принимались сорок лет назад. Можно предположить, что спокойной жизни у инвесторов в ближайшие недели не будет и перед 16 марта, когда состоится следующее заседание ФРС США, турбулентность на рынках только усилится.

Индекс МосБиржи пребывает в "зоне медведей": актуальное сопротивление составляет 3588 пунктов, кроме того, есть сильное сопротивление по нижней границе понижательного канала - 3720 пунктов, отмечает Верников.

В США индексы в пятницу выросли на 1,7-3,1%, показав уверенный подъем в последние часы торгов на сильной корпоративной отчетности, благодаря чему индексы сумели выйти в "плюс" по итогам недели.

За неделю Dow Jones вырос на 0,8%, S&P - на 1,3%. До этого Dow Jones и S&P 500 снижались три недели подряд. Nasdaq завершил неделю ростом всего на 0,01%, но этого хватило, чтобы прервать четырехнедельную серию снижений.

В понедельник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,03%, японский Nikkei 225 - на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%, биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю), "плюсует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,6-1,2%), но ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет менее 0,1%).

Промпроизводство в Японии в декабре сократилось на 1% в помесячном выражении. Это первое снижение показателя за три месяца, оно было обусловлено ростом заболеваемости COVID-19 на фоне распространения нового штамма "омикрон" и введенных в связи с этим ограничительных мер.

Розничные продажи в Японии в декабре увеличились на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. При этом рост замедлился по сравнению с 1,9% в ноябре. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 2,7%, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе снизился до 50,1 пункта по сравнению с 50,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индикатор превышает этот уровень три месяца подряд.

Аналитики в среднем также ожидали сокращения до 50,1 пункта, сообщает The Wall Street Journal. Респонденты Trading Economics прогнозировали уменьшение до 50 пунктов.

Нефтяной рынок в понедельник продолжает подъем, обновляя максимумы с 2014 года, минувшая неделя стала шестой неделей роста подряд. С начала января стоимость нефти поднялась примерно на 16%, при этом темпы роста могут стать максимальными с февраля 2021 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в понедельник выросла до $90,96 за баррель (+1% и +0,8% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоит $87,66 за баррель (+1% и +0,2% в пятницу).

Внимание участников рынка постепенно переключается на предстоящее заседание ОПЕК+ 2 февраля. Ожидается, что коалиция будет по-прежнему придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тыс. б/с в месяц.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки Cian (MOEX: CIAN) (+9%), акции ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+8,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+6,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+6,2% и +16,3% "префы"), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+6%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+4,3%).

Группа "Русагро" в IV квартале 2021 года увеличила выручку (до элиминации между бизнес-сегментами) на 27% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 77,8 млрд рублей.

OR Group (MOEX: ORUP) (+1,2%) (ранее - группа компаний "Обувь России") в 2021 году сократила консолидированную выручку по РСБУ на 21% по сравнению с показателем 2020 года, до 8,568 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Объем консолидированной выручки группы в четвертом квартале 2021 года уменьшился на 42% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, составив 2,198 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-1,5%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-0,6%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 39,05 млрд рублей (из них 14,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,29 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,68 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
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