"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Visa

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Visa Inc. с целевой ценой $282,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста 31%, сообщается в комментарии.

"Visa, оператор крупнейшей международной платежной системы, представил хорошую отчетность за 1 квартал 2022 финансового года, завершившийся 31 декабря. Выручка повысилась на 24,1% (г/г) до $7,06 млрд и превзошла консенсус-прогноз на уровне $6,8 млрд. Улучшение результата было обусловлено ростом деловой и потребительской активности в США и мире на фоне восстановления экономики после коронавирусного кризиса", - пишет аналитик Игорь Додонов.

На взгляд эксперта, баланс Visa остается достаточно прочным. Компания завершила IV финквартал, имея на счетах $15,92 млрд денежных средств и инвестиций в ценные бумаги при общем долге $20,92 млрд (соотношение Чистый долг/EBITDA составляет незначительные 0,3х). В отчетном периоде компания сгенерировала операционный денежный поток в объеме $4,23 млрд, направила $173 млн на капвложения и вернула $4,89 млрд акционерам за счет дивидендов и выкупа акций. По состоянию на 31 декабря объем средств, доступных в рамках одобренных программ buyback, составлял $12,6 млрд.

"Мы позитивно оцениваем среднесрочные перспективы Visa, рассчитывая, что бизнес компании продолжит выигрывать от продолжающегося экономического восстановления в США и мире, а также дальнейшего роста популярности безналичных платежей. Мы подтверждаем среднесрочную целевую цену акций Visa на уровне $282,7, что соответствует потенциалу роста в 31%. Рекомендация также остается прежней - "Покупать", - резюмирует аналитик "Финама".

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