Акции Alphabet, Starbucks и AMD будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Alphabet, Starbucks и AMD будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

Аналитик инвесткомпании напоминает, что технологичная компания Alphabet Inc. представит отчетность во вторник, после закрытия торгов на американских биржах. "Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $27,3. Это подразумевает рост на 22,5% (г/г). С технической точки зрения акции могут опуститься в район $2470-2400. Позитивный сценарий - $2800", - указывает Холоденко.

Оператор сети кофеен Starbucks Corp. также представит отчетность во вторник, 1 февраля. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,79. Это подразумевает рост на 30% (г/г). По мнению эксперта, акции могут опуститься в район $93-90. Негативный сценарий - спуск до $84. На отскоке бумаги могут отправиться в район $102.

Чипмейкер Advanced Micro Devices (AMD) 1 февраля тоже представит отчетность. "Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,76. Это подразумевает рост на 45,8% (г/г). Акции опускаются от сопротивления $122-120. При позитивном квартальном релизе акции могут вернуться к этому уровню. При негативном раскладе - пробое $100 - бумаги могут опуститься в район $90", - подчеркивает Холоденко.

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