ПСБ рекомендует покупать акции "ТГК-1" с прогнозной ценой 0,0145 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ТГК-1" с прогнозной ценой 0,0145 руб. за штуку, сообщается в обзоре.

"Мы положительно смотрим на опубликованные операционные результаты "ТГК-1". Компания превзошла прошлогодние показатели, что связано с более холодным осенне-зимнем периодом и ростом спроса в Северо-Западном регионе. Хорошие операционные показатели настраивают на положительные финансовые результаты. Рекомендуем покупать акции эмитента, целевой уровень - 0,0145 руб. за штуку", - отмечают эксперты банка.

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